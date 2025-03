Ilgiorno.it - Verde e sosta selvaggia. Le risposte del sindaco ai bisogni dei cittadini

Concluso il tour degli amministratori “Incontriamoci al bar“ nei 7 quartieri di Codogno, dei consiglieri Rosy Rossetti e Angelo Bergamaschi, con ilFrancesco Passerini e l’assessore Luigi Mori: "Abbiamo già iniziato ad assecondare le necessità deie tra giugno e luglio rifaremo gli incontri". Tra i filoni segnalati, l’igiene urbana, la manutenzione dele la. "Abbiamo potato 500 alberi. Partiremo col taglio dell’erba e controlleremo la ditta per il segnalato abbandono del" dettagliano gli amministratori. "Per la, in gran parte al San Biagio, in zona scuole e nella zona sportiva, nel 2024 ci sono state 1.400 sanzioni in più, passando da 4.300 del 2023 a quasi 6.000. C’è ancora da sensibilizzare sui parcheggi dei disabili, con tolleranza zero" conclude Passerini.