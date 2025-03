Terzotemponapoli.com - Ventura: “La chiave di questo Napoli è McTominay

Giampiero, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss. Di seguito le sue parole.: “Nessuno pensava che ilpotesse competere fino all’ultimo per lo Scudetto”“Tanti italiani neldi Conte? Mi fa piacere anche perchè Spalletti può sfruttarli tutti, poi se c’è anche il connubio dei risultati sarebbe tutto perfetto.di Conte come l’Italia di Bearzot? Gli accostamenti fanno parte del chiacchiericcio del calcio e ci stanno, ma parliamo di ere diverse. C’è un filo conduttore tra le due squadre, nessuno pensava che ilpotesse competere fino all’ultimo per lo Scudetto come nessuno pensava che quella nazionale vincesse il Mondiale dell’82. Poi nell’aspetto tecnico e in quello storico è difficile fare paragoni perchè parliamo di epoche diverse.