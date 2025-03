Spazionapoli.it - Venezia-Napoli, Di Francesco: “Loro ci vorranno azzannare, ecco cosa mi aspetto da Conte”

Il tecnico delin conferenza stampa prima del match con gli azzurri di Antonio.Eusebio Diha parlato in conferenza stampa due giorni prima il match tra il suoed il. I padroni di casa arrivano alla sfida con gli azzurri da tre pareggi consecutivi contro Lazio, Atalanta e Como. Contro gli uomini di Antoniocercheranno una vittoria che manca dal 22 dicembre contro il Cagliari.Gli azzurri, invece, reduci dalla bella e convincente vittoria contro la Fiorentina, cercano un trionfo che possa confermare il ritorno alla vittoria degli azzurri e, perchè no, magari approfittare della eventuale perdita di punti di una tra Inter e Atalanta.“Sarà una partita difficilissima,ci, conoscendo. Sarà la seconda della classe contro la penultima,fare la partita, ma noi non vogliamo essere da meno, andando oltre a tutto, con la grinta e la mentalità giuste.