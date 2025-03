Udine20.it - Venerdì 21 marzo esce “Ioi?n”, il nuovo disco dei Cinque Uomini sulla Cassa del Morto

21sarà disponibile in tutte le principali piattaforme musicali “Ioi?n”, il terzo album dei Cinquedel, folk-rock band del Friuli Venezia Giulia, un lavoro che rappresenta anche un deciso punto di svolta dopo i primi “Blu” (2017) e “Kairòs” (2019), un’opera introspettiva e profonda che vuole affrontare i temi del cambiamento e dell’incertezza.Il titolo del disco è un omaggio a un frammento di una poesia di Saffo, una delle più grandi poetesse dell’antica Grecia e la sua interpretazione e traduzione può essere plurima: “che io possa andare oltre”, “che io possa avvicinarmi”, “che io possa andare via”. Come il suo titolo l’album invita a guardare al futuro con coraggio e speranza, ma in modo ambivalente tenendo in considerazione la difficoltà di trovare una risposta univoca alle richieste della vita.