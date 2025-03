Laspunta.it - Velletri: Ciarcia “Sul commercio l’amministrazione vuole giocare da sola. Sconfessato Ladaga”

L’ultimo consiglio comunale di, si era chiuso con l’impegno di un incontro con tutte le forze politiche,e soprattutto le varie rappresentanze dei commercianti per discutere sulle varie possibile strategie da attuare per risollevare le sorti delnel centro storico e dello stesso centro storico. Il presidente del consiglio, Salvatore, ha così fissato una riunione dei capigruppo per lunedì scorso dicendo che era aperta anche ai commercianti e alla stampa. Ma di questo incontro si sono perse le tracce, visto che lunedì di commercianti non si è vista neanche l’ombra. “In realtà lunedì eravamo presenti solo le forze politiche rappresentate in consiglio e l’assessore al.” Ha detto Marilenadi Buona.“È stata fatta allontanare addirittura una testata giornalistica dicendo che le conferenze dei capigruppo sono riservate e non pubbliche come le commissioni, quindi perché convocare una conferenze dei capigruppo e non una commissione?” Si chiede la consigliera comunale.