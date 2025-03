Quifinanza.it - Velasca, il saper fare della tradizione artigianale italiana

Il Brandnasce nel 2013 per volontà di 2 giovani milanesi appassionati di Made in Italy, Enrico Casati (classe 1897) e Jacopo Sebastio (classe 1982) i valoribellezza e del “” guidano i 2 giovani imprenditori in questa entusiasmante avventura. Il loro è un progetto guidato con passione e determinazione, basato su un’ambiziosa sfida imprenditoriale: creare un’azienda e un brand moderno che potessero coniugare lae un innovativo modello di vendita diretta. Questo e? stato possibile grazie a un approccio che fa leva sull’omnicanalità tra retail digitale e fisico e un’accurata comunicazione digitale che ha permesso di creare una vera e propria community di persone che apprezzano il “bello e fatto bene all’”. Le creazionisono caratterizzate da uno stile senza tempo che punta su raffinatezza ed eleganza, due peculiarità tanto ricercate – in ufficio ma anche nel tempo libero – dai professionisti di tutto il mondo, i due fondatori girano l’Italia in lungo e in largo alla ricerca del miglior distretto calzaturiero in cui creare i propri modelli.