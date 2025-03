Veneziatoday.it - Vaporetti per Burano sovraffollati, aspettano un'ora all'imbarcadero: multati

Leggi su Veneziatoday.it

È una vicenda destinata a creare polemica quella che ha riguardato quattro utenti non veneziani del trasporto pubblico, che si sono rivolti ad Adico, associazione in difesa dei consumatori, per provare a vedersi annullata una multa: in viaggio verso, hanno infatti atteso un'ora a un.