Juventusnews24.com - Vanoli richiama i suoi all’attenzione: «L’Empoli è in un momento negativo, ma come prestazioni è vivo dopo l’impresa contro la Juve»

di RedazionentusNews24, allenatore del Torino, ha ricordato cheè un avversario in un buon: ecco cos’ha detto nella conferenza stampa pre partita!Paolonon ne vuole sapere di sottovalutare. L’allenatore del Torino vuole ipotecare la salvezza e intende battere i toscani, reduci non molto tempo fa dalin Coppa Italiala. Ecco le sue parole in conferenza stampa.PAROLE – «Ho detto ai ragazzi che dobbiamo stare sul pezzo perchè,a Parma, tutte le squadre che incontreremo hanno motivazioni di vario tipo, soprattutto chi lotta per rimanere in A. A Parma lo abbiamo visto nel secondo tempo.è in unper i risultati, maè viva e resta in partita, oltre alla. All’andata fecero un girone strepitoso, una squadra giovane che può avere dei bassi».