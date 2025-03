Thesocialpost.it - Valganna, incidente sulla statale: morta ragazza 27enne

Un gravestradale si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì 13 marzo lungo la Strada233, tra Ghirla e Ganna, in. Lo scontro, che ha coinvolto un furgone e una Lancia Ypsilon con tre giovani a bordo, ha causato il ferimento di quattro persone.La situazione più critica ha riguardato Vanessa Fino, 27 anni, residente a Marchirolo, che guidava l’auto. Nell’impatto ha riportato gravi traumi al capo, al volto, al torace e a una gamba, rendendo necessario il trasporto d’urgenza all’ospedale Circolo di Varese in codice rosso. Nonostante gli sforzi dei medici e un delicato intervento chirurgico, la giovane non è sopravvissuta alle ferite riportate.A bordo con lei c’erano il fratello e la sorella. Il primo, 21 anni, ha riportato traumi alla testa, al volto, al bacino e a una gamba ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.