USR Campania la manifestazione dei precari della scuola

Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto oggi, nel contesto di diverse manifestazioni deil’incontro tra una delegazione di manifestanti e l’Ufficio Scolastico Regionale, ma l’attesa di risposte concrete è stata disattesa. Ad accogliere i rappresentanti è stata la dottoressa Attanasio, vice direttore dell’USR, in assenza del dott. Cerra e del funzionario responsabile delle procedure concorsuali.Un’assenza che ha lasciato i manifestanti senza interlocutori in grado di fornire risposte dirette. L’unico risultato tangibile dell’incontro è stato la consegna delle istanze e dei contatti, con la speranza che la sensibilità istituzionale possa garantire un seguito alla questione.Contestualmente, è stato contattato via SMS il Direttore Generale, dottor Acerra, con la richiesta di un incontro urgente.