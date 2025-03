Lapresse.it - Usa, ‘volto’ delle proteste pro-pal alla Columbia arrestato: “Mi sono sentito rapito”

Ammanettato e incatenato, Mahmoud Khalil è stato trasferito in tutta fretta da New YorkLouisiana lo scorso fine settimana in un modo che ha fatto sentire lo studente laureato dellaUniversity come se fosse stato, hanno scritto i suoi avvocati in un aggiornamento della causa che chiede il suo rilascio immediato.Gli avvocati hanno descritto in dettaglio ciò che è accaduto all’attivista palestinese mentre veniva trasportato in Louisiana da agenti che, secondo lui, non si sarebbero mai identificati. Una volta arrivato, è stato costretto a dormire in un bunker senza cuscino né coperta, mentre alti funzionari statunitensi esultavano per il tentativo di deportare un uomo che, secondo i suoi legali, era diventato a tratti il “volto pubblico”studentesche nel campus dellacontro le operazioni militari israeliane a Gaza.