Usa nuovo attacco di Elon Musk all’Ue

diall’Unione europea. Il miliardario ha usato la sua piattaforma X per postare una bandiera dell’Unione europea ‘modificata’, con falce e martello inseriti al centro del cerchio formato dalle 12 stelle, e la frase “Immagina di amare così tanto essere governato, da volere un governo per i tuoi governi”, sotto il titolo ‘L’Unione europea’. The European Union pic.twitter.com/jSekngONo1—(@) March 13, 2025e il movimento Mega per l’EuropaQuesta è solo l’ultima delle provocazioni del patron di Tesla e SpaceX nei confronti dell’Unione europea. Subito dopo l’insediamento di Donald Trump infatti, il magnate ha puntato all’Europa lanciando il movimento Mega: ‘Make Europe Great Again’ (sulla falsa riga del Maga trumpiano) con l’intento di portare nel Vecchio continente la retorica nazionalista che ha caratterizzato la prima presidenza Trump e che sta caratterizzando anche i primi mesi di questo secondo mandato.