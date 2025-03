Usa la Columbia University espelle alcuni studenti pro-palestinesi 

Leggi su Open.online

Laha espulso o sospesodegliche hanno partecipato alle proteste pro-palestinesi dello scorso anno, inclusi quelli che hanno occupato la Hamilton House. Lo ha annunciato l’ateneo, sottolineando che adè stato revocato il titolo di studio. La decisione segue l’arresto da parte delle autorità dell’attivista Mahmoud Khalil, ritenuto l’organizzatore delle proteste. Intanto sono 98 gli arresti tra i manifestanti che oggi sono entrati alla Trump Tower di New York. per esprimere il dissenso sul fermo di Khalil. A riferirlo è la Cnn. Oltre 120 persone si erano date appuntamento nel grattacielo di Donald Trump sulla Fifth Avenue per sostenere la causa palestinese. L'articolo Usa, lapro-proviene da Open.