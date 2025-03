Lanotiziagiornale.it - Urso spinge la riconversione: “Incentivi per passare dal settore auto alla Difesa”

La soluzione per risolvere la crisi delè semplice per il governo: abbandonare la produzione di veicoli e riconvertirsi. D’altronde che il futuro per l’Italia e l’Ue sia quello del riarmo è ormai fuor di dubbio. E allora, questo deve essere il ragionamento dell’esecutivo, perché non puntare tutto sulle armi? Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, l’ha detto chiaramente in occasione del tavolomotive al Mimit: “Il nostro obiettivo è mettere in sicurezza le imprese e tutelare i lavoratori. Per questoamo le aziende della filieramotive a diversificare e riconvertire le proprie attività verso settori ad alto potenziale di crescita, come la, l’aerospazio, la blue economy e la cybersicurezza”.Menoe più armi. Meglio puntare su “comparti in forte espansione e ad alta redditività”, cercando di “salvaguardare e valorizzare le competenze dei lavoratori dell’motive”.