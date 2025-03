Ilfattoquotidiano.it - Urso ha la soluzione per la crisi dell’auto: “Incentivi a chi si riconverte nella difesa”

La voce circolava da tempo. Un’idea, finora, e nulla più. Adesso invece il ministro delle Imprese Adolfone ha parlato senza tanti giri di parole. Il governo ha individuato una strada per provare a salvare le imprese legate alla filierache soffrono la doppiadella transizione verso l’elettrico e del lento arretrare di Stellantis: “amo le aziende della filiera automotive a diversificare e riconvertire le proprie attività verso settori ad alto potenziale di crescita come la, l’aerospazio, la blue economy e la cybersicurezza”, ha detto intervenendo al tavolo automotive.“Siamo un governo responsabile: il nostro obiettivo è mettere in sicurezza le imprese e tutelare i lavoratori”, ha sostenuto. Settori come la, ha insistito, sono “comparti in forte espansione e ad alta redditività”.