Uomini e Donne, Sabrina Zago: Chi è la Dama Del Trono Over!

ha vissuto momenti intensi a, tra speranze e delusioni. Ecco chi è ladelè una delle protagoniste più seguite deldi. Con la sua forte personalità e la voglia di rimettersi in gioco, ha saputo conquistare il pubblico. Nel corso del programma ha vissuto diverse esperienze sentimentali, alcune piene di speranza, altre segnate dalla delusione. A 54 anni, vive a Reggio Emilia e continua a credere nell’amore, nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino.Nella vita di tutti i giorni,lavora nel settore immobiliare, un ambito in cui ha maturato una solida esperienza nel corso degli anni. La sua determinazione le ha permesso di costruire una carriera stabile e soddisfacente. Quando non è impegnata nel lavoro, ama dedicarsi alle sue passioni: il tennis e i cavalli.