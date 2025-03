Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 14/03/25

Marì, oggi mi rivolgo direttamente a te: asi ride e si scherza, alternando spassosissimi gavettoni ai danni di Gemmona ad improbabili gare di ballo e/o sfilate di dame scosciate che ci credono tantissimo, ma. tu sul serio hai intenzione di campare COSI’ fino a maggio?Parlando sempre delle steeesse cose, mettendo in mezzo sempre le steeesse persone, senza mai un guizzo, un imprevisto, una discutibile new entry che possa mescolare un po’ ‘ste carte stantie?Davvero dopo l’improvvisa defezione della spontaneara Pompei non abbiamo un cristiano random da piazzare sul trono accanto a Gianmarco Steri per ravvivare un po’ la situa e dare vita a quegli originalissimi triangoli che tanto vi piacciono, lì dentro? Davvero non ci stanno altri carciofi da infilare nel parterre Over per creare un diversivo che non implichi necessariamente la giornaliera presenza di Giuseppe e Sabrina a centro studio?No, perché noialtri qua siamo già allo stremo dopo sei mesi in balìa di quella noia abissale del Grande Fratello, se ci abbandoni pure tu riempiendoci i pomeriggi di blocchi smosciapa**e anziché deliziarci con le nostre agognate poracciate è la fine.