Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Arianna Tumiotto: età, lavoro e vita privata della nuova dama

Leggi su Anticipazionitv.it

è una delle nuove protagoniste di. Laè arrivata nel programma con il desiderio di trovare una persona speciale. Romana, lavora nel campochirurgia plastica emedicina estetica. È madre di tre figli e ama il mare. Il suo primo appuntamento con Diego Di Fazio è stato ricco di emozioni e ha fatto parlare il pubblico.si è raccontata senza filtri, condividendo la sua voglia di rimettersi in gioco.Il debutto diLa partecipazione diha subito attirato l’attenzione. Con un passato dedicato alla famiglia e al, ha deciso di mettersi in gioco nel programma. “Voglio avere un’opportunità, forse, di incontrare una persona che fuori, in questi anni, non ho incontrato” ha raccontato, spiegando il motivo che l’ha spinta a partecipare.