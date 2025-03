Quotidiano.net - Un’ora in caserma. Lo sguardo teso e la paura. Il test del Dna per Sempio

GARLASCO (Pavia)Parlano gli avvocati, prosegue il silenzio della Procura. Ieri è stato il giorno dell‘annunciata comparizione dell‘indagato Andreaalladei carabinieri Montebello, in via Vincenzo Monti, a Milano, Sezione investigazioni scientifiche. Accusato dell’omicidio "in concorso" di Chiara Poggi nella villetta in via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007, delitto per il quale è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, ormai vicino alla fine della pena a 16 anni nel carcere di Bollate, il 37enne amico del fratello della vittima ieri verso le 9.30 è arrivato in taxi con l’avvocato Massimo Lovati. Baffi, barba lunga, pallido, l’indagato ha solo risposto "no" alla domanda se fosse preoccupato. È Entrato per sottoporsi al prelievo coattivo del DNA. Ne è uscito circadopo, accompagnato sempre da Lovati e anche dall’altra legale del pool difensivo, Angela Taccia, che ha risposto alle domande dei cronisti stretti attorno al portone.