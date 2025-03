Lanazione.it - Università di Genova, inaugura l'anno accademico con il 18% di studenti di fuori regione

, 14 marzo 2025 –zione dell'2024/2025 per l'di. “Questo ateneo – ha detto l'assessore all’Simona Ferro, portando questa mattina i saluti dellaLiguria – sa essere allo stesso tempo tradizione e futuro, in un percorso che sta continuando a dare ottimi risultati, con un aumento delle iscrizioni rispetto all'scorso. Sempre importante la componente diprovenienti da: circa il 18% del totale deglidi Unige proviene dalle altre Regioni, dato che testimonia la grande attrattività di questo Ateneo”. "Recenti studi e articoli hsegnalato l'ditra le 17 migliori d'Italia e tra i 500 migliori atenei al mondo. Inoltre, secondo l’ultima classifica Censis delleitaliane per l’2024/2025, stilata in base alle strutture disponibili, ai servizi erogati, alle borse di studio, al livello di internazionalizzazione, alla comunicazione e all’occupabilità, l’disi colloca nella 'top ten' dei grandi atenei statali (tra 20.