Anteprima24.it - “Unisannio svelata 2025”: l’Ateneo incontra la città in occasione della Giornata Nazionale delle Università

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSono aperte le prenotazioni per le visite guidate al Museo S’ADIM indi “”, l’evento che si terrà il 20 marzoin. L’del Sannio dedica questa edizione al legame trae ladi Benevento.Nel pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, il Giardino dei Saperi del Complesso di Sant’Agostino ospiterà incontri, workshop e dimostrazioni aperti al pubblico per raccontare come la ricerca e la formazione universitaria si intrecciano con la storia, la cultura e l’innovazione del territorio.L’evento prevede una sezione dedicata alla storia, con un approfondimento sull’identificazionefigura di Alessandro Magno sull’Arco di Traiano e sul significato storico di questa scoperta.