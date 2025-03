Metropolitanmagazine.it - Un’influencer giapponese è stata accoltellata a morte durante una live streaming

Un brutale omicidio, avvenuto nelle ultime ore, ha sconvolto il Giappone. L’influencer Airi Sato, appena ventidue anni, èmentre era impegnata in unacon i suoi follower. L’assassino risponde al nome di Kenichi Takano, quarantadue anni, che l’ha aggredita pugnalandola al collo, alla testa e al petto. Il tutto, mentre migliaia di persone assistevano terrorizzate alla scena.La polizia ha riferito ai media che l’uomo si sarebbe messo sulle tracce della ragazza guardando la diretta sui social e riconoscendo la zona in cui lei si trovava. La teTokyoHive riferisce che Takano avrebbe deciso di ucciderla dopo «essere uscito fuori di testa per aver prestato alla Sato denaro, per la precisione diciassettemila euro, e di non essere mai stato rimborsato dalla vittima».