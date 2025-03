UniCredit ottiene l’autorizzazione della BCE per acquisire fino al 299% di commerzbank

Puntomagazine.it - UniCredit ottiene l’autorizzazione della BCE per acquisire fino al 29,9% di commerzbank

Una Mossa Strategica per Rafforzare la Presenza dinel Settore Bancario Europeoha recentemente ricevutodalla Banca Centrale Europea (BCE) peruna partecipazione diretta in, fissataal 29,9%. Questo via libera rappresenta un passo importante per la banca italiana, che sottolinea la propria “solidità finanziaria e l’ottemperanza alle normative” come motivazioni per la decisione dell’istituto di Francoforte.Tuttavia, nonostante l’approvazioneBCE, ci sono ancora diversi passaggi da compiere prima che l’acquisizione possa procedere. In particolare,precisa che ci sono ancora “alcuni procedimenti autorizzativi in corso” che devono essere completati dalle autorità competenti, tra cui l’Autorità Federale TedescaConcorrenza, la quale deve dare il via libera per la conversionequota detenuta tramite strumenti derivati (circa il 18,5%) in azioni.