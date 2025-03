UniCredit ottiene il via libera della BCE per un’acquisizione fino al 299% di Commerzbank

Thesocialpost.it - UniCredit ottiene il via libera della BCE per un’acquisizione fino al 29,9% di Commerzbank

ha ricevuto l’autorizzazioneBanca Centrale Europea a incrementare la sua partecipazione inal 29,9%. Tuttavia, l’istituto ha chiarito che un ulteriore investimento rispetto a quello attuale “non è probabile nel 2025” e che la priorità resta la realizzazione del piano strategico già in corso. Nel frattempo, si attende l’esito delle valutazioni da parte dell’Autorità federale tedesca.Iter autorizzativo e prospettive futureNel comunicato diffuso,sottolinea che la conclusione dell’iter autorizzativo è un passaggio cruciale, in quanto consentirebbe di convertire in azioni la quota del 18,5% detenuta tramite strumenti derivati. Nonostante il viaBCE, l’istituto mantiene un approccio prudente, evidenziando come diversi fattori potranno influenzare eventuali sviluppi futuri e le relative tempistiche.