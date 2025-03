Formiche.net - Unicorno Europa. La strada seguita dall’Ue sull’IA è giusta, ora non bisogna smarrirsi

Negli ultimi dieci anni, insono stati investiti oltre 425 miliardi di dollari nel settore tecnologico, quasi dieci volte tanto rispetto a quanto speso nel decennio precedente (45 miliardi). Una delle conseguenze di questa immissione di denaro è stato l’aumento degli unicorni, le aziende da almeno un miliardo di dollari, che sono passati da meno di 20 a circa 350. Una crescita costante, visto che nel 2020 erano 44 mentre alla fine del 2021 già 89. E, secondo le previsioni di Goldman Sachs contenute nel report “The outlook for European tech unicorns“, man mano che queste aumenteranno di numero, a moltiplicarsi saranno anche le offerte pubbliche di società tecnologiche europee. “La tecnologia europea si è evoluta immensamente negli ultimi dieci anni”, afferma Cliff Marriott, co-responsabile del Technology, Media and Telecommunications Group della banca d’affari, certo che il 2025 “sarà l’anno della svolta” per gli unicorni.