Unicef Sudan | 16 milioni di bambini avranno bisogno di assistenza umanitaria quest’anno

Intervento di Catherine Russell direttrice generaleal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.14 marzo 2025- “A quasi due anni dall’inizio del conflitto, insi sta verificando la più grande e devastante crisidel mondo. Con l’economia, il sistema di servizi sociali e le infrastrutture quasi al collasso e senza una fine del conflitto in vista, stimiamo che quasi due terzi della popolazione totale del– più di 30di persone – avràdi. 16di loro sonoe stanno pagando un prezzo terribile.La carestia si sta verificando in almeno cinque località del, con una stima di 1,3disotto i cinque anni che vivono in queste aree. Oltre 3disotto i cinque anni sono a rischio imminente di epidemie mortali, tra cui colera, malaria e dengue, a causa del fallimento del sistema sanitario.