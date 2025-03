Anteprima24.it - UNICEF Benevento riparte con slancio: iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi per i bambini del mondo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl Comitatodicondiper idel, 14 marzo 2024 – Dopo l’insediamento della nuova presidente, Maria Buonaguro, il Comitatodiha ripreso con vigore la sua attività sul territorio, riallacciando i contatti con referenti territoriali e scolastici della provincia per presentare i progetti e i programmi.In un momento di particolare difficoltà, segnato dai tagli ai finanziamenti che, come sottolineato dalla DirettriceCatherine Russell, mettono a rischio il sostegno a milioni di, adolescenti e minori in estremo bisogno, i volontari beneventani sono scesi in campo con determinazione per raccoglieree sensibilizzare la popolazione.