Un'Estate da Belvedere, ci sarà anche l'attore Massimiliano Gallo con lo spettacolo 'Anni '90'

Tempo di lettura: 4 minutiCialla decima edizione del festivalda. Venerdì 11 luglio 2025e regista napoletano ritorna in scena aldi San Leucio, a Caserta, con il suo nuovo“Anni ’90. Noi che volevamo la favola”. Con lui in scena la stessa formazione delloprecedente che ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica: l’attrice Shalana Santana, la cantante Carmen Scognamiglio e cinque musicisti diretti dal Maestro Mimmo Napolitano. Dopo il successo del 2023,torna a grande richiesta sul palco del festival prodotto e organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione, con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e il patrocinio del Comune di Caserta.