Un’altra testa una nuova palestra stesso obiettivo | Marvin Vettori al rientro con Dolidze un bivio della carriera

Nel dicembre 2020 accettò con un preavviso di una sola settimana di combattere contro Jack Hermansson, mentre pochi mesi dopo fu costretto in nove giorni a preparare la sfida contro Kevin Holland anziché contro l’infortunato Darren Till. Come se non bastasse nell’ottobre 2021 acconsentì al combattimento contro Paulo Costa nonostante il brasiliano avesse sforato il limite di peso per i medi. La generosità è una virtù, maa 31 anni ha scelto di volere bene un po’ di più a sé: i ritmi sono frenetici, i colpi presi tanti, c’è unada gestire e salvare e soprattutto c’era un infortunio (alla spalla e al bicipite) che bisognava trattare con cura e calma, senza affrettare i tempi di recupero. Un tempo forse avrebbe spinto per rientrare più velocemente, ma ildi oggi ha: sa quando fermarsi e quando no.