Una sessione di yoga nidra di 45 minuti offre benefici pari a circa 3 ore di sonno profondo Lo avreste mai detto?

Avete mai sentito parlare didel, o meglio, di? Si tratta di una pratica che, attraverso tecniche millenarie, permette di raggiungere un senso di rilassamentosimile a quando si dorme. Attenzione però, non è corretto parlare di stato di totale incoscienza come durante il, quanto piuttosto di una condizione mentale attiva, sospesa tra veglia e assopimento.Attraverso una guida vocale, esercizi di respirazione e consapevolezza corporea, loaiuta ad alleviare ansia a stress calmando il sistema nervoso e migliorando il riposo. La sua pratica riduce i risvegli notturni ed è stato dimostrato che unadidi 45paragonabili a3 ore di.Un tema che in questo mese di marzo si fa ancora più attuale visto che nel venerdì che precede l’equinozio di primavera, ovvero il 14, si celebra la Giornata mondiale deldedicata alla cultura e alla consapevolezza dell’importanza di questo atto.