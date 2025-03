Dayitalianews.com - Una garza medica 50×50 cm dimenticata nell’intestino dall’equipe medica che ha eseguito il parto Cesareo… Vittima di un clamoroso caso di malasanità una donna della zona di Cassino. Condannate Asl e ospedale di Sora

Una storia di negligenzae sofferenza ha finalmente trovato il suo epilogo: il Tribunale di Frosinone ha emesso una sentenza di condanna nei confrontiASL e dell’equipedell’Santissima Trinità di, riconoscendo le gravi responsabilità per un errore chirurgico avvenuto nel 2018.L’errore medico ignorato per mesiQuella che doveva essere una fase di ripresa post-si è trasformata in un incubo per una giovane madre del Cassinate, ricoverata per uncesareo. Dopo l’intervento, ha iniziato a manifestare forti dolori e malesseri persistenti, ma i medici hanno minimizzato la situazione, attribuendo i sintomi a un presuntodi depressione post-partum.Solo dopo mesi di sofferenza, laha deciso di sottoporsi a un esame radiologico in una clinica privata, che ha rivelato la scioccante realtà: unachirurgica dicm era stataall’interno dell’intestino.