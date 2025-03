Dayitalianews.com - Una garza medica 50×50 cm dimenticata nell’intestino dall’equipe medica che ha eseguito il parto cesareo… Vittima di un clamoroso caso di malasanità una donna della zona di Cassino. Condannate Asl e ospedale di Sora

Una storia di negligenzae sofferenza ha finalmente trovato il suo epilogo: il Tribunale di Frosinone ha emesso una sentenza di condanna nei confrontiASL e dell’equipedell’Santissima Trinità di, riconoscendo le gravi responsabilità per un errore chirurgico avvenuto nel 2018.L’errore medico ignorato per mesiCome raccontato dalla collega Angela Nicoletti su Frosinone Today, quella che doveva essere una fase di ripresa post-si è trasformata in un incubo per una giovane madre del Cassinate, ricoverata per uncesareo. Dopo l’intervento, ha iniziato a manifestare forti dolori e malesseri persistenti, ma i medici hanno minimizzato la situazione, attribuendo i sintomi a un presuntodi depressione post-partum.Solo dopo mesi di sofferenza, laha deciso di sottoporsi a un esame radiologico in una clinica privata, che ha rivelato la scioccante realtà: unachirurgica dicm era stataall’interno dell’intestino.