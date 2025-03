Dilei.it - Un volo tutto al femminile per abbattere le barriere di genere

Una #bellastoria al, quella scritta lo scorso 8 marzo, e non è un caso, dal capitano Sanne, il primo ufficiale Michelle e il loro equipaggio Paulin, Oliwia, Maria, Jessica e Monica. Una fantastica squadra di donne che ha volato su un aereo della compagnia Wizz Air dall’aeroporto di Londra Luton per Lublino, in Polonia nella Giornata internazionale della donna, sabato 8 marzo 2025.Lo hanno fatto proprio in quella giornata per lanciare un messaggio importante:ledie dimostrare che c’è un posto per le donne in settori storicamente dominati dagli uomini.Fonte: IPALondra, uncon un teamal– tra piloti e personale di cabinaAnche perché sia Sanne che Michelle hanno dovuto sudare parecchio per arrivare a ricoprire quelle posizioni: entrambe non erano state prese sul serio all’inizio della loro carriera nell’aviazione.