Un uomo ha vissuto 100 giorni con un cuore in titanio: primo caso al mondo

Per John all’inizio era solo un leggero affaticamento. Ma del resto, con l’avanzare dell’età può capitare. Viene meno il vigore della giovinezza. Poi, però, iniziò il gonfiore all’addome e la stanchezza in breve tempo si trasformò in dispnea. Fino al giorno della diagnosi. John soffriva di insufficienza cardiaca. La sua situazione con il tempo non faceva che peggiorare. Era necessario il trapianto di. Il nome usato per questo racconto è di fantasia, è vero, ma quello che è accaduto in Australia può diventare ben presto una realtà per la medicina contemporanea. Unhaper centocon unartificiale inin attesa di un donatore. Un lasso di tempo lunghissimo, in cui a prevalere era lo scetticismo. L’intervento pionieristico è avvenuto al St. Vincent’s Hospital di Sydney.