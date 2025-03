Lanazione.it - Un sabato ricco di eventi culturali al "Pergentino spazio delle arti" di Arezzo

, 14 marzo 2025 –22 marzo, alle ore 17.00, presso(Via Cavour 188,) si svolgerà unappuntamento culturale, che avrà per protagoniste l’sta Andreina Giorgia Carpenito, fondatrice dell’Associazione Culturale Ezechiele APS e autrice del Mosaico più grande e importante d’Europa, e la scrittrice Lucrezia Lombardo, che, per l’occasione, parlerà al pubblico dello stato della poesia contemporanea e della bellezza come via d’uscita dalla disperazione, leggendo alcuni versi tratti dalla sua ultima produzione, la raccolta “Herbae surdae” (Giuliano Ladolfi editore). Per l’occasione, Carpenito presenterà, inoltre, il suo libro “Il mosaico che parla” (Elledici editore), testo che racconta il progetto lungo trent'anni, della realizzazione del mosaico più grande d'Europa, coniugando l'aspettostico a quello sociale e umanitario.