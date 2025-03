Ecodibergamo.it - Un primato importante che richiede più servizi

Leggi su Ecodibergamo.it

ITALIA. Bergamo prima provincia italiana per tasso di disoccupazione nel 2024. Undi cui andare fieri, naturalmente. Quell’1,5% di disoccupati in rapporto alla popolazione attiva certificato il 13 marzo dal Report dell’Istat, suggella la capacità dei bergamaschi di rispondere in modo proattivo alle sfide di un mondo del lavoro in rapida trasformazione.