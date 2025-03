Amica.it - Un po’ profumo, un po’ bijou: molto Chanel

Leggi su Amica.it

A prima vista può sembrare un rossetto, ovviamente di casa. Ma quella catena di perle, confonde: che sia un gioiello? Niente di tutto questo e tutto questo insieme: si tratta del nuovo vaporizzatore da borsetta Coco Mademoiselle di. L’ultima invenzione in formato eau de parfum intense della casa di moda fondata da Gabrielle. Grandissima amante delle perle. Dei rossetti e dei profumi. Amori che il nuovo accessorio profumato, disponibile in edizione limitata e ricaricabile, condensa in sé.Coco Mademoiselle: quando ilsi indossaCreata per le donne irriverenti ed eleganti, la fragranza Coco Mademoiselle dilancia la sua ultima, preziosa, provocazione.