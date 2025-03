Ilfoglio.it - Un pensiero di Paul Valéry per ricordare che la pace è un sistema di convenzioni

Tra le confusioni intellettuali più perniciose di questi giorni c’è la pretesa di legare insieme, se non proprio di sovrapporre, “riarmo” e “bellicismo”, quasi che l’uno fosse la premessa logica dell’altro: ci si arma perché si vuol fare la guerra, e si fa la guerra come conseguenza dell’essersi armati. Suona ragionevole. Non lo è. Trascrivo undida “Orient et Occident”, un testo del 1928 che faceva da prefazione a un romanzo cinese: “Lanon è altro che undi, un equilibrio dei simboli, un edificio essenzialmente fiduciario. La minaccia si sostituisce all’atto; la carta all’oro; l’oro a tutto. Il credito, le probabilità, le abitudini, i ricordi e le parole divengono così degli elementi immediati del gioco politico, perché ogni politica è speculazione, un’operazione più o meno reale su valori fittizi.