Ilrestodelcarlino.it - Un passo avanti verso la Zls. Le materie prime sui binari . Patto di ferro con il polo chimico

Rinnovata la convenzione tra il Comune di Ferrara e Ifm per la gestione e l’utilizzo deiche trasportanodalla stazioneviaria alIndustriale e Tecnologico. E’ un primola costruzione della Zona logistica semplificata. L’infrastruttura è il punto di forza deldi Ferrara, soprattutto nell’ottica della costruzione della Zls in quanto costituisce un servizio alle realtà imprenditoriali che scelgono ilIndustriale e Tecnologico di Ferrara come area di insediamento, in quanto il trasporto su rotaia favorisce uno sviluppo industriale incentrato sulla sostenibilità ambientale e sulla transizione energetica. "Si tratta di uno dei fattori determinanti per l’inserimento delle aree delferrarese nella Zls regionale – commenta il sindaco Alan Fabbri –.