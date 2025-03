Liberoquotidiano.it - Un nuovo baricentro per la difesa europea

Ora che gli Usa stanno smontan- do le rotelle alla bici della, costringendoci a trovare di corsa un, da un lato c'è da capire come reperire i soldi, dall'altro come far funzionare la struttura militare (per non parlare della frammentazione industriale e del ritardo tecnologico in cui versiamo, che rendono impossibile credere a un'indipendenza strategica dagli Usa nel breve periodo). Sul primo punto, stiamo già sbandando: Von der Leyen ha annunciato il piano ReArm Eu, accolto ieri favorevolmente dal Parlamento europeo, ma intanto i soliti Frugali del Nord, Germania inclusa, si oppongono all'eurobond per rilanciare l'industria della. Sulla seconda questione c'è un buon terreno su cui farsi le gambe anche se, fino ad oggi, la voglia di allenarsi latita. L'obiettivo di dotare gli Stati membri delle capacità necessarie a gestire i propri problemi di sicurezza senza dover richiedere l'intervento americano risale al Consiglio Europeo di Colonia del giugno del 1999.