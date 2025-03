Ilrestodelcarlino.it - Un monumento per Graziella Fava, uccisa senza colpevoli

Unche vuole essere anche una ’pietra d’inciampo’, per tenere viva la memoria die allo stesso tempo interrogare il cittadino sui fatti che hanno portato alla sua tragica e assurda morte, il 13 marzo del 1979. È quello inaugurato ieri a Bologna nello stesso giardino che porta il suo nome. Morta per le conseguenze di un attentato incendiario all’interno della sede del sindacato dei giornalisti di Bologna,era una collaboratrice domestica che si stava prendendo cura di una signora anziana all’interno di un palazzo di via San Giorgio. La sua unica colpa è stata quella di trovarsi nello stesso palazzo della sede dell’Associazione stampa dell’Emilia-Romagna, presa di mira dal cosiddetto gruppo dei Gatti selvaggi. Qui, quel giorno di 46 anni fa, un commando di tre persone mascherate entrò e ne incendiò la sede utilizzando una bomba al fosforo, motivando l’attentato come rappresaglia a una serie di articoli sgraditi sulla morte di due terroristi di Prima linea.