Un mese di ricovero al Gemelli | perché i medici non hanno ancora dimesso Papa Francesco

è ricoverato da unaldi Roma. La situazione sarebbe stabile ma al momento le dimissioni appaionolontane.Come sta ila undial? Prognosi sciolta, ma situazione da monitorare (ANSA) Notizie.comLo scorso 14 febbraio il Santo Padre entrava nel nosocomio romano per quelli che erano stati definiti “accertamenti diagnostici necessari da effettuare in ambiente protetto per la bronchite in corso“. La situazione inizialmente non sembrava drammatica, ma una necessità di attenzione nei confronti di un uomo di 88 anni già con diverse patologie pregresse.Il 18 febbraio però la tac aveva parlato dell’insorgenza di una “polmonite bilaterale”, termine con cui avevamo iniziato a prendere confidenza, capendone la gravità, nell’era del Covid. Sebbene non era stato il coronavirus a bloccareBergoglio, la situazione era peggiorata il 22 febbraio, quando una prima crisi respiratoria lo aveva obbligato all’utilizzo di “ossigeno ad alti flussi”.