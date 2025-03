Ilrestodelcarlino.it - "Un medico di base stabile per il paese: servizio essenziale"

"Da oltre due anni ci battiamo per garantire ai cittadini di Monte San Martino undi, in un contesto reso estremamente difficile dalla carenza cronica di professionisti e dalla complessa orografia del territorio". Il consigliere di minoranza Raffaele Anselmi (Fratelli d’Italia) torna sul problema di sanità territoriale. "Dopo il pensionamento deldinell’aprile 2022, la situazione si è fatta critica – spiega –. L’Ast Macerata ha cercato di garantire la continuità assistenziale con soluzioni temporanee, ma senza una risposta definitiva. Nonostante le difficoltà, siamo riusciti fino a oggi quantomeno a tamponare la situazione, evitando che Monte San Martino rimanesse completamente scoperto. L’assenza di uncolpisce duramente una popolazione composta in gran parte da anziani con patologie croniche, spesso senza la possibilità di guidare un’auto, costretti a percorrere chilometri per ricevere cure adeguate.