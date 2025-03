Ilrestodelcarlino.it - Un gruppo di giovani gestirà l’ex Casellino ferroviario

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dal 5 aprile nuova vita perdi via V Martiri, oggi sede del punto di accoglienza turistica, che intensificando le aperture diventa un punto di riferimento imprescindibile per chi vuole conoscere e vivere la Città dei Pico. Attraverso un avviso pubblico il Comune ha affidato alla Società Ciclistica Mirandolese 1903 la gestione delle aperture della struttura nei fine settimana e in occasione di tutte le più importanti manifestazioni. Il progetto della Società Ciclistica Mirandolese ha ricevuto il supporto dell’Associazione "La Nostra Mirandola" e della Cooperativa Sociale "La Zerla". Un aspetto innovativo del progetto riguarda il coinvolgimento di undidel territorio, selezionati dalla Società Ciclistica Mirandolese, che si occuperanno della gestione delle aperture e dell’accoglienza dei visitatori, fornendo informazioni su Mirandola e sulla Bassa Modenese.