Un gol atteso da vent’anni Nuovo campo di calcio ci siamo L’investimento è di 27 milioni

Ilgiorno.it - Un gol atteso da vent’anni. Nuovo campo di calcio, ci siamo. L’investimento è di 2,7 milioni

In paese se ne parlava da più di, sia per sostituire l’ormai obsoleto Stadio Parco sia per offrire alle associazioni sportive una struttura all’altezza dei tempi. Ora il progetto si è fatto realtà: Vedano avrà undicomunale, un impianto con due terreni di gioco, spogliatoi e tutte le attrezzature necessarie. La struttura sorgerà nell’area del centro sportivo di via Alfieri, operando una riqualificazione di quell’impianto. A dare l’annuncio sono stati il sindaco Marco Merlini e l’assessore allo Sport Matteo Medici, dopo la firma del contratto di partenariato pubblico-privato da parte del Comune e dell’impresa che realizzerà l’opera. Si parla di un investimento di 2,7: il privato progetterà, finanzierà e costruirà la struttura, che diventerà poi di proprietà del municipio.