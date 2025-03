Sbircialanotizia.it - Un gioiello incastonato tra le Alpi: Bled e la sua fiaba sull’acqua

Leggi su Sbircialanotizia.it

Di tanto in tanto capita di scovare un luogo che ci fa restare in silenzio, come se qualcosa di ineffabile ci colpisse all’improvviso. E sì, a noi è successo proprio così quando siamo giunti sulle rive del Lago di. Non è un sogno irraggiungibile, anzi, si trova a circa 50 chilometri dalla capitale slovena, . L'articolo Untra lee la suaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.