"Un francobollo per Sergio". Urso commosso

A 50 anni esatti dalla sua aggressione,Ramelli ha uncommemorativo a lui dedicato. Il militante del Fronte della Gioventù venne aggredito da esponenti di Avanguardia operaia proprio il 13 marzo del 1975 e morì dopo oltre un mese di agonia il 29 aprile dello stesso anno a soli 19 anni. Il, emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, su carta bianca, in una tiratura di 200.025 esemplari. La vignetta riproduce un ritratto, ispirato a un’opera di Daniele Dell’Orco, raffiguranteRamelli. Alla presentazione dela Milano c’era anche la sorella di, Simona, che non ha voluto commentare questo omaggio ma era visibilmente emozionata. La sala le ha tributato un lungo applauso e una standing ovation.