Un bergamasco atalantino torna in nazionale: l'Italia chiama Matteo Ruggeri

Una vestire la maglia dellamaggiore:è stato convocato da Luciano Spalletti per vestire la maglia delnelle semifinali di Nations League contro la Germania.Si tratta della primata in assoluto per l’esterno mancino di Zogno, che ha completato la trafila delle selezioni giovanili, arrivando ad affermarsi in particolare con l’Under 21, con cui aveva esordito nel settembre 2022 raccogliendo 12 presenze complessive.Gli infortuni di Federico Dimarco e l’esigenza di utilizzare Andrea Cambiaso sull’out di destra hanno spalancato le porte alla possibilità di convocazione, già sfiorata diverse volte in particolare dopo lo straordinario 2023/24: complice anche la qualificazione all’Europeo già ottenuta dall’Under 21, Spalletti potrà testarlo nel doppio test che può valere la finale di Nations League: andata a San Siro il 20 marzo, ritorno a Dortmund tre giorni dopo.