Un assaggio di Madrid

Le tappe essenziali consigliate per scoprire la capitale spagnola a “piccoli morsi”.Qualche giorno di tempo libero non programmato o un’offerta di volo conveniente, ma dall’operativo non esattamente “felice”, sono un’occasione comunque imperdibile per andare alla scoperta di un altro angolo di mondo, con l’evidente consapevolezza di dover effettuare una scelta di luoghi imperdibili per avere almeno una buona idea di base della destinazione. Una scelta perfetta, in questo caso si rivela. Le Tapas, tipici assaggi della tradizione culinaria spagnolaCentro geografico e capitale della Spagna,è enorme e ricca di attrattive. Ci viene in aiuto la sua tradizione culinaria fatta di “tapas”, quei piccoli e variegati assaggi della gastronomia locale, che, in genere, vengono serviti al tavolo tutti insieme, ci suggerisce una proposta per ottenere, nell’arco di pochi giorni, una conoscenza indispensabile della città.