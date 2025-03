Ilfoglio.it - Un altro bluff diplomatico di Pechino

Leggi su Ilfoglio.it

I rappresentanti di Cina, Russia e Iran si sono incontrati oggi aper un primo round di colloqui “sul nucleare iraniano”, come sono stati definiti anche dal ministero degli Esteri del paese ospitante. Mao Ning, la portavoce della diplomazia cinese, ha detto mercoledì che “le tre parti si scambieranno opinioni sulla questione nucleare iraniana e su altre questioni di reciproco interesse”. L’espressione relativa alla “questione del nucleare iraniano” evoca – specialmente con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca – l’accordo da cui l’America decise di ritirarsi nel 2018, quando Trump prometteva il ritorno a una politica di “massima pressione” contro Teheran. Per la Cina è importante promuovere questa ambiguità: da un lato vuole far sembrare chesi trasformi in mediatrice di un nuovo accordo sul nucleare con l’Iran, ma è un, perché a guardare bene,, Mosca e Teheran non erano mai state così allineate.